Приветственный фрибет 10 500 рублей!

Пройдите регистрацию на сайте или в мобильном приложении 888.ru. В личном кабинете в разделе «Активные бонусы» введите промокод START10500 и заключите пари с коэффициентом от 1,5 на общую сумму от 100 000 рублей, чтобы получить приветственный фрибет 10 500 рублей.

Подробные правила