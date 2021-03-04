Приветственный фрибет 10 500 рублей!
Пройдите регистрацию на сайте или в мобильном приложении 888.ru. В личном кабинете в разделе «Активные бонусы» введите промокод START10500 и заключите пари с коэффициентом от 1,5 на общую сумму от 100 000 рублей, чтобы получить приветственный фрибет 10 500 рублей.
Подробные правила
- Пройдите регистрацию на сайте или в мобильном приложении 888.ru.
- С 04.03.2021 в личном кабинете в разделе «Активные бонусы» введите промокод: START10500
- После ввода промокода в течение 21 дня необходимо:
- Заключить пари за собственные денежные средства, на общую сумму от 100 000 руб.
- Коэффициент каждого пари не менее 1,5
- В акции не участвуют отмененные пари и пари с опцией кэшаут.
- Фрибет будет начислен сразу после выполнения условий акции.
- Фрибет можно использовать только для заключения пари типа экспресс от 3-х событий.
- Срок действия фрибета – 7 дней после начисления.
- Фрибет можно использовать только целиком, заключив пари на всю сумму фрибета.
- Если ваше пари выиграло, вы получите выигрыш (сумма пари, умноженная на коэффициент пари) за вычетом номинала фрибета.
- Заключать пари, комбинируя фрибет и собственные денежные средства, нельзя.
- Фрибет не подлежит возмещению в денежном эквиваленте.
- Фрибет не доступен участникам других приветственных акций для новых игроков.